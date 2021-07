Jonas Vingegaard heeft donderdag een nieuw contract getekend bij Jumbo-Visma. De verrassende nummer twee van de afgelopen Tour de France ligt nu tot eind 2024 vast bij de Nederlandse ploeg.

"Het is prachtig om een talent binnen het team te zien ontwikkelen en groeien. We zijn vol vertrouwen dat we samen mooie prestaties blijven behalen", zegt sportief directeur Merijn Zeeman over de 24-jarige Vingegaard.

De Deen ging mee naar de Tour als vervanger van Tom Dumoulin en bleek daar de belangrijkste troef van Jumbo-Visma. Vingegaard was een van de weinigen die eindwinnaar Tadej Pogacar weerstand kon bieden, al moest ook hij flink toegeven in het klassement (+5.20 minuten).

Eerder dit jaar maakte Vingegaard, die bezig is aan zijn derde seizoen bij Jumbo-Visma, al indruk door een etappe te winnen in de UAE Tour en twee ritzeges te boeken in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Hij won daar ook het eindklassement.

"Tot op heden is onze samenwerking een succes geweest en hopelijk blijven we ook in de toekomst mooie successen boeken", aldus Vingegaard. "Ik voel me hier goed. Daarom was het een makkelijke en vanzelfsprekende keuze om langer bij de ploeg te blijven."

De Tour was de tweede grote ronde in de carrière van Vingegaard. Vorig jaar deed hij mee aan de Vuelta a España, waar hij 46e werd.