Ide Schelling heeft zijn contract bij BORA-hansgrohe met twee jaar verlengd. De Hagenaar, die een sterke Tour de France reed, ligt hierdoor tot eind 2023 vast bij de Duitse wielerploeg.

"Ik heb mijn plek gevonden bij BORA-hansgrohe en ben daarom erg blij dat ik mijn contract met twee jaar kan verlengen", zegt Schelling op de website van zijn ploeg. "De afgelopen twee jaar heb ik me flink ontwikkeld, wat het resultaat is van hard werken en een professionele omgeving, maar bovenal individuele samenwerking."

De 23-jarige Schelling is aan een uitstekend seizoen bezig bij BORA-hansgrohe. Begin juni boekte hij in de Zwitserse eendagskoers GP Kanton Aargau zijn eerste profzege en enkele weken later maakte hij zijn debuut in de Tour de France.

In de Ronde van Frankrijk liet Schelling zich meteen zien door in de openingsrit in de aanval te gaan. Onderweg sprokkelde hij in die etappe de meeste punten voor het bergklassement bijeen, waardoor hij de eerste drager van de bolletjestrui werd. Ook van de derde tot en met de zesde etappe ging hij aan de leiding in dat klassement.

Na de zevende rit verloor Schelling de bolletjestrui aan de Sloveen Matej Mohoric. De Nederlander reed zijn eerste Tour uit en eindigde als 119e in het algemeen klassement.

Naast Schelling verlengden ook de Oostenrijker Patrick Konrad en de Italiaan Matteo Fabbro hun contract bij BORA-hansgrohe met twee jaar. Zij liggen eveneens tot eind 2023 vast.