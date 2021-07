Tom Dumoulin heeft vorige week aan zijn ploeg Jumbo-Visma laten weten dat hij door wil als profrenner. De dertigjarige Nederlander, die woensdag zilver won bij de tijdrit op de Olympische Spelen in Tokio, genoot de afgelopen maanden van zijn sport en wil graag op die voet verder.

Eigenlijk zou Dumoulin pas na de Spelen nadenken over zijn toekomst. "Maar de afgelopen weken wist ik al wel ik wilde", zei de Limburger met de zilveren medaille om zijn nek. "Dus ik heb vorige week gebeld met Merijn Zeeman (de sportief directeur van Jumbo-Visma, red.) en gezegd: ik ga door."

Dumoulin koos er begin dit jaar voor om zijn carrière op pauze te zetten, omdat hij overtraind en ongelukkig was. Na ruim drie maanden begon de Giro-winnaar van 2017 weer met trainen, met als hoofddoel de olympische tijdrit in Japan. Dat leverde niet alleen een plak op, maar ook de wetenschap dat hij het nog heel leuk vindt om wielrenner te zijn.

"Het voelde de afgelopen maanden wat losser", zei Dumoulin over zijn nieuwe aanpak. "Terwijl ik precies hetzelfde heb gedaan als in het verleden, met een hoogtestage en een paar koersen. Maar het voelde alsof ik weer de regie heb over mijn eigen doelen. Niet dat iemand die ooit van mij heeft willen afpakken, maar ik geef nu wel duidelijk aan wat ik wil en hoe ik het zie. Voor mij is het superleerzaam geweest en ik denk dat de ploeg er ook blij van is geworden."

De reactie van Zeeman op het telefoontje van zijn kopman was in ieder geval zeer positief. "Merijn was enthousiast, dat deed me erg goed", aldus Dumoulin, die nog niet precies weet welke koersen hij dit najaar gaat rijden.

"Dat gaan we nog even rustig bespreken. Maar ik verwacht in ieder geval naar de WK in België te gaan en er nog een mooi wielerjaar van te maken. Of ik in de toekomst ook weer goede klassementen in een grote ronde wil rijden? Dat sluit ik op dit moment zeker niet uit."