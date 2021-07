Fabio Jakobsen heeft na zijn tweede etappezege in de Ronde van Wallonië het gevoel dat hij op koers ligt om een succesvolle Vuelta a España te rijden. De Gelderlander sprintte zaterdag in België overtuigend naar de winst in de slotrit.

"Ik ben heel blij met wat ik deze week heb bereikt", blikte de 24-jarige Jakobsen terug. "Ik heb het gevoel dat ik elke dag beter word."

De sprinter van Deceuninck-Quick-Step boekte afgelopen woensdag in Wallonië zijn eerste overwinning sinds zijn zware valpartij in de Ronde van Polen van vorige zomer. Drie dagen later liet hij de concurrentie meer dan een fietslengte achter zich in de vijfde etappe, waardoor hij vertrouwen heeft in de Vuelta.

"Ik had het niet verwacht, maar het ziet ernaar uit dat ik op schema lig om het straks ook goed te doen in de Ronde van Spanje. Er is een gezegde dat er na regen zonneschijn komt. Nou, dat is op mij wel van toepassing momenteel."

Fabio Jakobsen bedankt zijn ploeggenoot Josef Cerný. Fabio Jakobsen bedankt zijn ploeggenoot Josef Cerný. Foto: Getty Images

'Als de vorm prima is, kan ik alweer winnen'

Jakobsen won in 2019 al eens twee etappes in de Vuelta, die dit jaar op 14 augustus van start gaat. Dankzij zijn zeges in Wallonië gelooft hij in nieuw succes in de Ronde van Spanje. "Als de vorm prima is en het geluk aan mijn zijde, dan kan ik alweer winnen."

Zaterdag had de Nederlander het wel lastig in de heuvelachtige rit door de Ardennen, maar in tegenstelling tot vrijdag maakte hij in de finale nog deel uit van het peloton. "Het was een heel lastig parcours. Ik heb enorm afgezien vandaag en gisteren. Gisteren was ik niet goed genoeg, maar vandaag had ik wel de benen."

Jakobsen was zijn ploeggenoten erg dankbaar voor hun harde werk. "De lead-out was echt perfect. Mijn taak was om alleen nog maar even te sprinten in de slotmeters."