Fabio Jakobsen heeft zaterdag opnieuw een etappezege in de Ronde van Wallonië geboekt. De Gelderlander was in de slotrit een klasse apart in de massasprint van een flink uitgedund peloton.

De 24-jarige Jakobsen hield de concurrentie ver achter zich in de sprint. De Italiaan Matteo Fabbro (tweede) en de Belg Milan Menten (derde) bleven nog het dichtst in de buurt.

In de slotrit over 192 kilometer van Dinant naar Quaregnon deden verschillende renners een aanval op de leiderstrui van Quinn Simmons, onder wie Tim Wellens. De Belg probeerde weg te rijden op zowel de Rossignol, op zo'n 15 kilometer van de finish, als het daaropvolgende klimmetje.

Simmons hield stand, maar Dylan Groenewegen moest op 11 kilometer van de meet wel lossen. Jakobsen kon wel volgen en werd door zijn ploeggenoten van Deceuninck-Quick-Step in een zetel naar de massasprint gebracht. Daarin bleef hij de concurrentie meer dan een fietslengte voor.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de sprint van Fabio Jakobsen te bekijken.

Ook Groenewegen was tweemaal succesvol

Afgelopen woensdag won Jakobsen ook al de tweede rit in Wallonië. Voor de sprinter van Deceuninck-Quick-Step was dat zijn eerste overwinning sinds zijn zware valpartij in de Ronde van Polen van vorige zomer. Hij brak na afloop in tranen uit.

Ook Groenewegen was deze week tweemaal succesvol in Wallonië. De Amsterdammer won zowel de openingsrit als de vierde etappe. Hij boekte zijn eerste zeges sinds zijn schorsing voor het veroorzaken van de zware valpartij van Jakobsen in de Ronde van Polen.

De Ronde van Wallonië werd gewonnen door Simmons. De Amerikaan nam de leiderstrui donderdag over van Groenewegen en stond die niet meer af.