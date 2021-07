Dylan Groenewegen is behoorlijk verrast door zijn tweede ritzege in de Ronde van Wallonië. De 28-jarige renner van Jumbo-Visma sprintte vrijdag in een lastige etappe naar de overwinning.

"Het ging niet vanzelf vandaag", liet Groenewegen na afloop van de vierde rit weten. "Het was een hele zware dag waarop de hele tijd werd gekoerst. En uiteindelijk kwam dat klimmetje dat wel heel lastig was, met ook nog kasseien. Ik had de overwinning niet helemaal meer verwacht."

De Amsterdammer moest op dat laatste klimmetje op 10 kilometer van de finish lossen uit het peloton, maar kon in de afdaling weer aansluiten. Zijn ploeggenoten van Jumbo-Visma hadden het volste vertrouwen in hem.

"De ploeg wist zeker dat ik kon winnen", zei hij. "Op het laatste klimmetje hing ik er nog net aan en de ploeg heeft keihard gewerkt om me in positie te brengen. Het is een overwinning van het hele team."

'Ik zit dicht tegen de 100 procent aan'

In de massasprint werd Groenewegen in een zetel gebracht door Nederlands kampioen Timo Roosen, waarna hij het simpel afmaakte. Hij liet de concurrentie ruim achter zich en was na afloop lovend over zijn teamgenoten.

"Op de eerste dag deden ze al mooi werk. De tweede dag ging niet zoals we wilden, maar nu ging dat wel weer zo. Groot respect, want ze deden het superknap. Ik moet ze enorm bedanken voor al het vertrouwen dat ze in mij hadden. De lead-out was heel goed. Ik hoefde maar 200 meter te sprinten."

Groenewegen won afgelopen dinsdag ook al de openingsrit van de Ronde van Wallonië. Het was zijn eerste zege sinds zijn schorsing voor het veroorzaken van de zware valpartij van Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen van vorige zomer.

Hij heeft het gevoel dat hij weer zo goed als terug is na zijn eerste zeges in zo'n anderhalf jaar tijd. "Ik heb al wat wedstrijden achter de rug en het gaat steeds beter. Ik ben nog niet 100 procent, maar ik zit daar wel dicht tegenaan."