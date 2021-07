Dylan Groenewegen heeft vrijdag ook de vierde etappe van de Ronde van Wallonië gewonnen. De Amsterdammer was veruit de sterkste in de massasprint van een flink uitgedund peloton.

De 28-jarige Groenewegen bleef na 206 kilometer van Neufchâteau naar Fleurus de Italiaan Giacomo Nizzolo (tweede) en de Colombiaan Fernando Gaviria (derde) voor.

Op 10 kilometer van de finish moest Groenewegen op het laatste klimmetje lossen en bleven vooraan slechts vijftien renners over. In de afdaling vond hij in tegenstelling tot Fabio Jakobsen weer de aansluiting, waarna hij de concurrentie ruim achter zich hield in de massasprint.

Afgelopen dinsdag won Groenewegen ook al de openingsrit van de Ronde van Wallonië. Het was voor de Jumbo-Visma-renner zijn eerste zege sinds zijn schorsing voor het veroorzaken van de zware valpartij van Jakobsen in de Ronde van Polen van vorige zomer.

Ook Jakobsen won al in Wallonië

Daags na de ritzege van Groenewegen zegevierde uitgerekend Jakobsen op het racecircuit van Zolder. Voor de 24-jarige Gelderlander was het eveneens zijn eerste overwinning sinds de crash in de Ronde van Polen. Hij brak na afloop in tranen uit.

Groenewegen droeg dankzij zijn zege in de openingsrit ook twee dagen de oranje leiderstrui. Die moest hij donderdag afstaan aan de Amerikaan Quinn Simmons, die ook na de vierde etappe aan de leiding gaat.

De Ronde van Wallonië wordt zaterdag afgesloten met een heuvelachtige rit door de Ardennen. Die voert het peloton over 192 kilometer van Dinant naar Quaregnon.