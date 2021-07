Dylan Groenewegen heeft donderdag zijn leiderstrui in de Ronde van Wallonië verloren. De sprinter van Jumbo-Visma moest in een heuvelrit door de Belgische Ardennen de leiding in het klassement afstaan aan etappewinnaar Quinn Simmons.

De 28-jarige Groenewegen loste op 35 kilometer van de streep in het Belgische Érezée uit het peloton en wist niet meer terug te keren. Simmons demarreerde op 3 kilometer van de finish met Stan Dewulf uit de uitgedunde groep en won vervolgens in de sprint van de Belg. De Nederlander Pascal Eenkhoorn eindigde als vijfde.

Voor de twintigjarige Simmons is het zijn eerste zege ooit bij de profs. De Amerikaan raakte eind vorig jaar in opspraak toen hij een zwarte emoji gebruikte bij een tweet waarin hij de Amerikaanse president Donald Trump steunde. Hij werd daarop geschorst door zijn ploeg Trek-Segafredo.

Groenewegen won dinsdag de openingsrit van de Ronde van Wallonië en veroverde daarmee ook de oranje leiderstrui in de vijfdaagse rittenkoers. Het was voor de Amsterdammer zijn eerste zege sinds zijn schorsing voor het veroorzaken van de zware valpartij vorige zomer van Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen.

Daags na de ritzege van Groenewegen zegevierde uitgerekend Jakobsen op het racecircuit van Zolder. Voor de 24-jarige Gelderlander was het eveneens zijn eerste overwinning sinds de crash in de Ronde van Polen. Hij brak na afloop in tranen uit.

De Ronde van Wallonië duurt nog tot en met zaterdag. De laatste twee etappes voeren de renners eveneens door de Ardennen. Vorig jaar ging de eindzege naar Arnaud Démare. Hij is dit jaar niet van de partij in België.