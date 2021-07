Dylan Groenewegen was woensdag diep onder de indruk van de zege van Fabio Jakobsen in de Ronde van Wallonië. Jakobsen won woensdag de tweede etappe van de Ronde van Wallonië, wat zijn eerste overwinning was sinds zijn zware valpartij in de Ronde van Polen, die werd veroorzaakt door Groenewegen.

"Als ik dan zelf niet win, is het Fabio enorm gegund", zei Groenewegen na afloop van de rit tegen Wielerflits. "Het is voor ons beiden een rottijd geweest, maar voor Fabio nog veel meer. Het is dan wel een tegenstander - en gelukkig zijn we weer tegenstanders - maar dan is het wel een tegenstander die ik het enorm gun."

"Ik denk ook dat we elkaar beter maken. Het is gewoon geen leuke periode geweest, zeker voor Fabio niet. Dat hij nu weer wint, daar kunnen we alleen maar veel bewondering en respect voor hebben. En ons petje voor afzetten, dus dat doe ik bij deze ook", aldus de sprinter van Jumbo-Visma, die vervolgens zijn petje afdeed voor de camera.

Door toedoen van Groenewegen belandde Jakobsen vorige zomer in de tweede etappe van de Ronde van Polen met een snelheid van 80 kilometer per uur in de dranghekken. De Gelderlander vocht in een Pools ziekenhuis dagenlang voor zijn leven, maar hij herstelde van zijn zware verwondingen en maakte in april zijn comeback in het peloton.

De 28-jarige Groenewegen werd in november voor negen maanden geschorst voor de actie, wat een van de zwaarste straffen ooit in de wielersport was voor het veroorzaken van een valpartij. In mei keerde hij tijdens de Giro d'Italia terug in koers. De Amsterdammer won maandag de openingsrit van de Ronde van Wallonië, wat zijn eerste zege sinds de schorsing was.

Hoewel Groenewegen en Jakobsen weer in koers zijn, is het incident in de Ronde van Polen bijna een jaar na dato nog niet afgehandeld. Er loopt in Polen nog een rechtszaak rond de aansprakelijkheid van het ongeval. Daarover zijn nog geen inhoudelijke mededelingen gedaan.