Fabio Jakobsen hield het niet droog na zijn eerste zege sinds zijn zware valpartij vorige zomer in de Ronde van Polen. De Nederlandse sprinter van Deceuninck-Quick-Step won woensdag de tweede etappe van de Ronde van Wallonië.

"Ik moet een hoop mensen bedanken", zei Jakobsen nadat zijn tranen waren opgedroogd op het racecircuit van Zolder. "Alle dokteren, mijn familie, vriendin en ploeg. Zonder hen was ik hier niet geweest. Dit is niet alleen mijn overwinning, maar ook die van hen."

"Ik moet ook de artsen uit Polen en Nederland bedanken. Het is een proces dat stap voor stap gaat. Het is niet altijd makkelijk geweest en het heeft een hoop pijn gedaan, zeker de operaties. Maar ik wilde graag nog wielrennen en ik dacht dat ik het nog kon."

"Ik ben heel blij dat ik het echt nog kan. Er is natuurlijk een verschil tussen iets denken en het dan ook doen. Of ik opnieuw terug ben? Ik denk het wel. Ik ben weer terug als sprinter."

De 24-jarige Jakobsen belandde in de tweede etappe van de Ronde van Polen op 5 augustus vorig jaar door toedoen van Dylan Groenwegen hard in de dranghekken. De Gelderlander vocht in het ziekenhuis voor zijn leven, maar herstelde wonderwel van zijn zware verwondingen en maakte in april zijn rentree in het peloton.

Fabio Jakobsen balde zijn vuist toen hij als eerste over de finish kwam in de tweede etappe van Ronde van Wallonië. Foto: Getty Images

'Ik denk dat ik nog beter kan'

Groenewegen, die negen maanden geschorst werd voor het veroorzaken van de valpartij, won dinsdag de openingsrit van de Ronde van Wallonië, wat zijn eerste zege sinds de sanctie was. Jakobsen liet in het midden of het toeval was dat hij na Groenewegen zegevierde.

"We zijn er allebei een tijdje uit geweest en we hebben allebei een lastige periode achter de rug. Ik ben blij dat ik hier kon winnen. Het is zonde dat het allemaal moest plaatsvinden, maar dat ik hier kan winnen, laat wel zien dat het er nog in zit. Ik ben zeker nog niet op het niveau wat ik had. Ik denk dat ik het nog beter kan."

Jakobsen ontving van ploegbaas Patrick Lefevere de eerste felicitaties. "Hij zei dat ik het nog kan en dat ik nu moet opgaan naar de volgende. Hij is heel blij, en ik ben dat natuurlijk ook. Ik ben dolgelukkig dat ik bij de ploeg kan blijven en hier aan mijn comeback heb kunnen werken. En dat is gelukt."