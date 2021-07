Fabio Jakobsen heeft woensdag de eerst zege geboekt sinds zijn zware valpartij vorig jaar in de Ronde van Polen. De Nederlandse sprinter van Deceuninck-Quick-Step won de tweede etappe in de Ronde van Wallonië.

De 24-jarige Jakobsen bleef in de massasprint op het racecircuit van Zolder Fernando Gaviria nipt voor. Dylan Groenewegen, die dinsdag zegevierde in de openingsrit en de eerste overwinning sinds zijn schorsing boekte, mengde zich niet in de massasprint, maar blijft wel leider in het algemeen klassement.

Jakobsen belandde in de tweede etappe van de Ronde van Polen op 5 augustus vorig jaar door toedoen van Groenwegen met een snelheid van 80 kilometer per uur in de dranghekken. De Gelderlander vocht in het ziekenhuis voor zijn leven en werd enkele dagen in coma gehouden.

De sprinter herstelde wonderwel, maar hield wel zware verwondingen over aan het ongeval in de massasprint. Na enkele zware operaties en een lang revalidatietraject maakte hij in april, acht maanden na de valpartij, in de Ronde van Turkije zijn rentree in het peloton.

Jakobsen reed sindsdien nog de Ronde van de Algarve, het het Critérium du Dauphiné en het Nederlands kampioenschap op de weg in Wijster, maar daarin deed hij nooit een gooi naar de zege. In de tweede rit van de Ronde van Wallonië mengde hij zich met succes voor het eerst in de massasprint.

Groenewegen werd geschorst voor veroorzaken valpartij

Vanwege het veroorzaken van de valpartij van Jakobsen werd Groenewegen in november vorig jaar voor negen maanden geschorst door de internationale wielerfederatie UCI, wat een van de zwaarste sancties ooit was. De sprinter van Jumbo-Visma maakte in mei in de Giro d'Italia zijn comeback.

Hoewel Groenewegen en Jakobsen weer in koers zijn, is het incident in de Ronde van Polen bijna een jaar na dato nog niet afgehandeld. Er loopt in Polen nog een rechtszaak rond de aansprakelijkheid van het ongeval. Daarover zijn nog geen inhoudelijke mededelingen gedaan.

In april vond er nog wel een ontmoeting tussen Groenewegen en Jakobsen plaats, maar daarover ontstond naderhand commotie. Jakobsen had naar eigen zeggen geen excuses van Groenewegen gekregen voor het veroorzaken van de val, iets wat Groenewegen en zijn ploeg Jumbo-Visma stellig bestreden.

De Ronde van Wallonië duurt nog tot en met zaterdag. Na twee sprintetappes krijgen de renners vanaf donderdag de heuvels in de Ardennen voor de wielen. Vorig jaar ging de eindzege naar de Franse sprinter Arnaud Démare. Hij is dit jaar niet van de partij in Wallonië.