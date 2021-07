Bij Dylan Groenewegen vochten blijdschap en opluchting om voorrang na zijn eerste zege sinds zijn schorsing voor het veroorzaken van de zware valpartij van Fabio Jakobsen. De Nederlandse sprinter van Jumbo-Visma was dinsdag de snelste in de openingsrit van de Ronde van Wallonië.

"Het is een grote opluchting dat het weer lukt", zei Groenewegen direct na de finish in het Belgische Héron. "Het is een heel lastige periode geweest, waarbij het fietsen op de tweede plaats kwam. Er is veel gebeurd in mijn privéleven, maar we hebben hard gewerkt. Dit is heel erg fijn."

Groenewegen werd in november vorig jaar voor negen maanden geschorst voor zijn aandeel in de zware crash van Jakobsen in de openingsrit van de Ronde van Polen op 5 augustus. De sprinter drukte tijdens de massasprint zijn landgenoot met een snelheid van 80 kilometer per uur de dranghekken in. Jakobsen liep daarbij zwaar letsel op en vocht in een ziekenhuis in Polen voor zijn leven.

Jakobsen herstelde wonderwel van het zware ongeluk en maakte in april in de Ronde van Turkije zijn comeback in het peloton. Na zijn schorsing reed Groenewegen in de Giro d'Italia in mei zijn eerste koers sinds het incident in Polen.

"Het was een heel lastige tijd. Natuurlijk door het ongeluk, maar ook door de geboorte van mijn zoontje, die niet heel lekker ging", aldus Groenewegen. "Gelukkig gaat het nu weer goed met hem. Ook overleed mijn opa, dat is nooit leuk. Om dan weer te winnen, is heel erg fijn."

"De ploeg is altijd volle bak achter mij blijven staan en daar ben ik ze heel dankbaar voor", vervolgde de Amsterdammer. "Dat heeft heel erg geholpen. Ik voel me al sinds de Ronde van België goed in de finales, maar soms moeten de puzzelstukjes in elkaar vallen en vandaag lukte het. Hier ga ik zeker van genieten."