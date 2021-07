Dylan Groenewegen heeft dinsdag zijn eerste overwinning geboekt sinds zijn schorsing voor het veroorzaken van de zware valpartij van Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen. De sprinter van Jumbo-Visma won de openingsrit van de Ronde van Wallonië.

De 28-jarige Groenewegen bleef in de massasprint in de straten van Héron de Fransman Hugo Hofstetter en de Belg Gianni Vermeersch een fietslengte voor. De Amsterdammer verovert daarmee ook de leiderstrui in de vijfdaagse rittenkoers in België.

Groenewegen werd in november vorig jaar voor negen maanden geschorst voor zijn aandeel in de zware crash van Jakobsen in de openingsrit van de Ronde van Polen op 5 augustus. De sprinter van Jumbo-Visma drukte tijdens de etappe in Katowice zijn landgenoot met een snelheid van 80 kilometer per uur de dranghekken in. Jakobsen liep daarbij zwaar letsel op en vocht in een ziekenhuis in Polen voor zijn leven.

