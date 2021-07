Dylan Groenewegen heeft dinsdag zijn eerste overwinning geboekt sinds zijn schorsing voor het veroorzaken van de zware valpartij van Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen. De sprinter van Jumbo-Visma won de openingsrit van de Ronde van Wallonië.

De 28-jarige Groenewegen bleef in de massasprint in de straten van Héron de Fransman Hugo Hofstetter en de Belg Gianni Vermeersch een fietslengte voor. De Amsterdammer verovert daarmee ook de leiderstrui in de vijfdaagse rittenkoers in België.

Groenewegen werd in november vorig jaar voor negen maanden geschorst voor zijn aandeel in de zware crash van Jakobsen in de openingsrit van de Ronde van Polen op 5 augustus. De sprinter drukte tijdens de etappe in Katowice zijn landgenoot met een snelheid van 80 kilometer per uur de dranghekken in. Jakobsen liep daarbij zwaar letsel op en vocht in een ziekenhuis in Polen voor zijn leven.

Jakobsen herstelde wonderwel van het zware ongeluk en maakte in april in de Ronde van Turkije zelfs zijn comeback in het peloton. Na zijn schorsing, een van de zwaarste ooit in de wielersport voor het veroorzaken van een valpartij, reed Groenewegen in de Giro d'Italia in mei zijn eerste koers sinds het incident in Polen.

In de Ronde van Italië kon de viervoudig ritwinnaar van de Tour de France geen rol van betekenis spelen. Zijn vierde plaats in de tweede etappe was zijn beste notering in de Giro. Vervolgens reed hij nog de Elfstedenronde (tiende), de Baloise Belgium Tour (beste notering: vierde in slotrit) en het Nederlands kampioenschap op de weg in Wijster, waar hij elfde werd en voor het eerst met Jakobsen in een peloton reed.

Voor de appgebruikers: klik op de video om de beelden van de winnende massasprint van Dylan Groenewegen te bekijken.

Incident in Ronde van Polen nog niet afgehandeld

Hoewel Groenewegen en Jakobsen weer in koers zijn, is het incident in de Ronde van Polen bijna een jaar na dato nog niet afgehandeld. Er loopt in Polen nog een rechtszaak rond de aansprakelijkheid van het ongeval. Daarover zijn nog geen inhoudelijke mededelingen gedaan.

In april vond er wel een ontmoeting tussen Groenewegen en Jakobsen plaats, maar daarover ontstond naderhand commotie. Jakobsen had naar eigen zeggen geen excuses van Groenewegen gekregen voor het veroorzaken van de val, iets wat Groenewegen en zijn ploeg Jumbo-Visma stellig bestreden.

"We hebben elkaar recht in de ogen kunnen kijken en ons hart kunnen luchten", zei Groenewegen over het gesprek in Amsterdam. "Ik houd liever tussen Fabio en mij wat er precies gezegd is, maar het was in elk geval een heel goed gesprek."

Jakobsen hield een heel ander gevoel aan de ontmoeting over. "Ik wil dit rechtzetten. Dylan heeft geen excuses aangeboden en heeft ook niet laten merken dat hij enige verantwoordelijkheid voor zijn actie wil nemen."