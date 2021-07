Dave Brailsford stopt mogelijk als teambaas van INEOS Grenadiers als hij last blijft houden van gezondheidsproblemen. De Brit is in de afgelopen twee jaar behandeld voor kanker en een hartaandoening.

De 57-jarige Brailsford onderging in 2019 een operatie wegens prostaatkanker. Eerder dit jaar was het zijn hart dat voor grote verontrusting zorgde. Door deze "levensbedreigende momenten" in korte tijd heeft hij overwogen zijn werk als ploegleider op te geven.

"Als ik nog meer gezondheidsklachten krijg, dan kan ik niet doorgaan. Daar ben ik heel eerlijk in", aldus Brailsford maandag in The Guardian. "Ik probeer goed op mezelf te passen, maar ik ben aangenomen om anderen te helpen, te begeleiden en te steunen. Als het moment komt dat je meer bezig bent jezelf te steunen, dan is het tijd om te stoppen."

"Als je twee keer in twee jaar tijd momenten meemaakt waarvan je denkt dat ze levensbedreigend zijn, vraag je je af wat er gaat gebeuren. De kanker was eng, maar beheersbaar. Het hartprobleem voelde anders, veel enger. Dan ga je jezelf de vraag stellen: hoelang houdt mijn gezondheid stand?"

Dave Brailsford proostte in 2019 nog op de Tour-zege van Egan Bernal. Dave Brailsford proostte in 2019 nog op de Tour-zege van Egan Bernal. Foto: Getty Images

Zeven Tour-zeges onder Brailsford

Brailsford is sinds 2010 de teambaas van Team Sky, de voorloper van INEOS Grenadiers. Onder zijn leiding won de Britse ploeg liefst zeven keer de Tour de France, met Chris Froome (2013, 2015, 2016 en 2017), Bradley Wiggins (2012), Geraint Thomas (2018) en Egan Bernal (2019). Dit jaar legde de Britse formatie het opnieuw af tegen Tadej Pogacar. Richard Carapaz (derde) was de best geklasseerde renner van INEOS Grenadiers.

Brailsford ontkent dat zijn gezondheidsproblemen zijn ontstaan door het onderzoek rondom voormalig ploegarts Richard Freeman. Freeman werd begin dit jaar schuldig bevonden aan het bestellen van dertig zakjes testosterongel, "terwijl hij wist of dacht dat het aan een atleet zou worden gegeven om diens prestaties te verbeteren".

"Het is een stressvolle baan. Het hoort er allemaal bij", aldus Brailsford. "Niet alleen afgelopen jaar, maar in de afgelopen tien jaar. Als je zo succesvol bent zoals wij, krijg je veel vragen. Het vraagt enige veerkracht om daarmee om te gaan."