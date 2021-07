Wout Poels heeft er gemengde gevoelens bij dat hij zondag de bolletjestrui naar Parijs brengt. De Nederlander van Bahrain Victorious geniet van de aandacht die hij krijgt, maar baalt ervan dat hij het tricot slechts draagt omdat 'bergkoning' Tadej Pogacar het geel al om zijn schouders heeft.

"Je rijdt in een trui die je eigenlijk niet hebt. De aanmoedigingen zijn nog wel leuk, maar ik had liever gehad dat hij echt van mij was. Maar het is wat het is", zei Poels zaterdag na zijn tijdrit.

De 33-jarige Limburger kijkt terug op een mislukte campagne om de bolletjestrui te winnen, maar hij heeft er naar eigen zeggen alles aan gedaan en kan er om die reden wel mee leven.

"Het was jammer dat ik op de Tourmalet niet de volle punten kon pakken. Maar zelfs als ik dat wel had gedaan, had ik de bollentrui ook niet gehad. Ik heb ervoor gevochten", aldus Poels. "Als je het dan niet haalt, is dat jammer. Ik heb voor de eerste keer in de Tour in een trui gereden. Het was ook niet allemaal heel slecht."

Top vijf bergklassement 1. Tadej Pogacar - 107 punten

2. Wout Poels - 88 punten

3. Jonas Vingegaard - 82 punten

4. Wout van Aert - 68 punten

5. Nairo Quintana - 66 punten

'Ze hebben mijn kamer doorzocht'

Poels werd eerder deze week nog opgeschrikt door een politie-inval in het hotel van zijn ploeg. De Nederlandse klimmer kan daar verder weinig over zeggen.

"Ze hebben mijn kamer doorzocht. Leuk is anders", vertelde Poels. "Ik weet niet wat we ermee moeten. Het enige wat ik weet, is dat ik nooit iets verkeerds heb gedaan. Ze kunnen onderzoeken wat ze willen. Ik verleen mijn medewerking daaraan."

De 142 overgebleven Tour-renners koersen zondag tijdens de laatste etappe vanaf 16.30 uur traditiegetrouw naar de Champs-Élysées in Parijs. Naar verwachting finishen ze rond 19.15 uur.

In de slotrit worden normaal gesproken geen verschillen meer gemaakt en draait de strijd om de dagzege uit op een massasprint. Als Mark Cavendish wint, is hij met 35 gewonnen etappes de succesvolste Tour-renner ooit.