De Volta Limburg Classic gaat zondag niet door. De organisatie van de Zuid-Limburgse wielerkoers heeft donderdag na overleg met de overheidsinstanties en hulpdiensten besloten om het hele wielerweekeinde rond Eijsden te schrappen.

"Het is voor ons een ramp, maar die valt in het niet bij de ramp die hier momenteel in de hele regio plaatsvindt", aldus koersdirecteur Roy Packbier. Eerder op donderdag zei Packbier al dat 40 tot 50 procent van het parcours onder water staat.

"Maar er zit ook een moreel aspect aan. We willen niet een wielerwedstrijd organiseren in een rampgebied. Bovendien zijn de hulpdiensten met man en macht aan het werk om iedereen te helpen die door deze ramp wordt getroffen. Dat de prioriteit dan niet bij de Volta Limburg Classic ligt, begrijpen we volledig."

Voor zaterdag stond een toertocht op het programma, waarvoor 1.500 fietsers zich hadden ingeschreven. Zondag zou de Volta Limburg Classic voor mannen (175 deelnemers) en vrouwen (150) worden verreden. Onder anderen Europees kampioen Giacomo Nizzolo, Alexander Kristoff, Fernando Gaviria en Nederlands kampioen Timo Roosen stonden op de startlijst.

De organisatie gaat de komende dagen kijken wat de gevolgen zijn van de afgelasting, ook in financieel opzicht. "Ook wij zijn overvallen door de omvang van de ramp die zich in Zuid-Limburg momenteel voltrekt en hebben voor dit scenario geen draaiboek klaarliggen. We hopen op ieders begrip voor de situatie en zullen iedereen later op de hoogte brengen van de verdere stappen", aldus Packbier.

De Volta Limburg Classic zou begin april worden verreden, maar de organisatie besloot vanwege de toen geldende coronamaatregelen om de wedstrijd te verplaatsen naar juli. Vorig jaar ging de koers ook al niet door, toen vanwege het coronavirus.