De Franse politie heeft woensdagavond na de zeventiende etappe in de Tour de France een inval gedaan in het hotel van Bahrain Victorious, bevestigt de ploeg van Wout Poels aan Cyclingnews. Het is niet bekend wat de reden was voor het onderzoek.

"Er is niks bijzonders aan de hand", zegt teambaas Milan Erzen donderdag in gesprek met Cyclingnews. "De politie bracht een bezoek, vroeg om trainingsgegevens van de renners en onderzocht de bus. De agenten hebben onze renners een uur gestoord en aan het einde bedankten ze ons voor de medewerking."

Naar verluidt waren er tientallen agenten in het hotel van Bahrain Victorious. Movistar zit in hetzelfde verblijf in Pau, maar kreeg geen bezoek van de lokale politie. Bahrain Victorious meldt in een verklaring dat de politie de kamers van alle renners heeft doorzocht, maar dat nog altijd niet duidelijk is waarom.

"We kregen geen huiszoekingsbevel overhandigd dat we konden bekijken. Desondanks heeft het team voldaan aan alle verzoeken van de agenten", zegt ploegleider Vladimir Miholjevic. "We zullen altijd op een professionele wijze meewerken. De gebeurtenissen hebben wel hun impact gehad om het herstel- en eetschema van onze renners."

Bahrain Victorious won deze Tour twee etappes

De Spanjaard Pello Bilbao is de hoogst geklasseerde renner van Bahrain Victorious in het algemeen klassement (tiende) en zijn ploeggenoot Poels is de leider van het bergklassement. De 33-jarige Limburger, die al een paar dagen in de bolletjestrui rijdt, heeft in die stand elf punten voorsprong op geletruidrager Tadej Pogacar.

Bahrain Victorious won deze Tour de France tot dusver twee etappes: de Sloveen Matej Mohoric schreef de zevende etappe op zijn naam en de Belg Dylan Teuns won een dag later de achtste rit.

De achttiende etappe van de Tour gaat donderdag om 13.35 uur officieus van start. Het peloton vertrekt uit Pau en komt na 130 kilometer aan in Luz Ardiden. De renners staan twee bergen van de vierde categorie en twee van de buitencategorie te wachten.