EF Education-NIPPO-renner Lachlan Morton heeft dinsdag een zeer bijzondere wielertocht voltooid. De 29-jarige Australiër reed solo een alternatieve Tour de France voor het goede doel, waarbij hij op sandalen ruim 5.500 kilometer aflegde.

Morton, die in de afgelopen jaren deelnam aan de Giro d'Italia en de Vuelta a España maar nog nooit de Tour de France reed, legde het hele Tour-parcours van dit jaar af. Ook de transfers die het 'normale' peloton per bus, trein of vliegtuig aflegt, voltooide hij op de fiets.

In totaal zat Morton 220 uur op de fiets, verdeeld over achttien dagen. Hij legde daarin 5.510 kilometer af en overbrugde zo'n 65.500 hoogtemeters. De EF-renner, die dinsdagochtend aankwam in Parijs, overnachtte in een kleine tent en regelde zelf zijn eten en drinken.

Morton stapte al snel noodgedwongen over van wielerschoenen op sandalen. "Ik had nog nooit met deze fiets gereden en op de eerste dag verschoof mijn schoenplaatje, zonder dat ik het wist. Ik heb daar twaalf uur mee gereden en dat zorgde voor erge pijn in mijn knie", vertelt hij aan Sporza.

"Aan het einde van de tweede dag ben ik op mijn sandalen naar de supermarkt gereden. In die supermarkt was een fiets te koop met normale pedalen voor 70 euro. Ik probeerde uit te leggen dat ik alleen de pedalen wilde, maar dat wilden ze niet. Toen heb ik de volledige fiets gekocht. Om eerlijk te zijn is fietsen met sandalen zo slecht nog niet."

Morton, die op de Champs-Élysées als verrassing werd opgewacht door zijn vader, zamelde met zijn barre tocht ruim 420.000 euro in voor de organisatie World Bike Relief. Met dat bedrag kunnen zo'n drieduizend fietsen voor kansarme kinderen beschikbaar worden gesteld.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet voor beelden van de aankomst van Lachlan Morton in Parijs.