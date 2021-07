De Europese kampioenschappen baanwielrennen worden in het najaar in Grenchen in Zwitserland afgewerkt. Het evenement begint op 5 oktober en eindigt vier dagen later.

De EK zou eigenlijk al eind juni in de Belarussische hoofdstad Minsk worden gehouden. De Europese wielerbond UEC besloot het toernooi eind mei af te gelasten vanwege de gespannen situatie in het land na de arrestatie van journalist Roman Protasevich en zijn vriendin Sofia Sapega eind mei.

Hun Ryanair-vlucht van de Griekse hoofdstad Athene naar de Litouwse hoofdstad Vilnius werd op last van de regering van president Alexander Lukashenko omgeleid naar Minsk. Daar werden ze opgepakt. Protasevich en zijn vriendin mochten hun cel eind juni verlaten en zitten sindsdien in huisarrest.

De baanploegen van Nederland en Duitsland hadden zich in mei al uit veiligheidsoverwegingen teruggetrokken. "Onder de huidige omstandigheden is het niet verantwoord, voor het welzijn van de sporters en stafleden, om naar Belarus te reizen", zei KNWU-directeur Thorwald Veneberg destijds tegen de NOS.

Het is niet de eerste keer dat de EK baanwielrennen in Grenchen wordt gehouden: de plaats in het noordwesten van Zwitserland was in 2015 ook al gastheer van het evenement.

Bij de vorige editie van de EK in Bulgarije deed Nederland niet mee. Wielerbond KNWU vond het vanwege de coronasituatie in het Oost-Europese land niet verantwoord om naar Plovdiv af te reizen.