Anna van der Breggen behoudt ook na de voorlaatste etappe in de Giro Rosa de leiding in het algemeen klassement. De Nederlandse renster van SD Worx zag de overwinning in de koninginnenrit zaterdag naar haar ploeggenote Ashleigh Moolman gaan.

Van der Breggen finishte op de top van de Monte Matajur als derde, achter landgenote Demi Vollering, die eveneens voor SD Worx rijdt. Ze hield echter genoeg marge om de Zuid-Afrikaanse Moolman, die tweede staat, in het klassement achter zich te houden.

De 35-jarige Moolman begon samen met de Italiaanse Elisa Longo Borghini met voorsprong aan de slotklim. De twee namen een voorsprong van meer dan twee minuten op het peloton. Anouska Koster probeerde het gat nog te dichten, maar slaagde daar niet in.

Omdat Moolman in het klassement een kleine drie minuten achter Van der Breggen staat, mocht ze even dromen van de roze trui. In de slotfase kwam de favorietengroep echter nog een stuk dichterbij. Moolman bleek nog wel sterk genoeg om Longo Borghini van zich af te schudden en solo over de streep te komen.

De 31-jarige Van der Breggen, bezig aan haar laatste profseizoen, kan de haar vierde eindzege in de Giro Rosa bijna niet meer ontgaan. Ze won eerder al in 2015, 2017 en 2020. Annemiek van Vleuten, de winnares van 2018 en 2019, laat de prestigieuze rittenkoers dit jaar schieten met het oog op de Olympische Spelen.

Ook Marianne Vos richt haar blik alvast op Tokio. Na twee ritzeges in deze Giro besloot de olympisch kampioene van 2012 daarom zaterdag niet meer van start te gaan.

De Giro Rosa wordt zondag afgesloten met een heuvelachtige etappe van Capriva del Friuli naar Cormons. De rit is 113 kilometer lang.