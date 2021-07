Marianne Vos is zaterdag niet meer opgestapt in de Giro Rosa. Na twee ritzeges in de Italiaanse rittenkoers gaat de Brabantse zich op de wegrit op de Olympische Spelen in Tokio richten.

De 34-jarige Vos meldde zich enkele uren voor de koninginnenrit in de Giro Rosa af. Er zijn nog twee etappes te verrijden. Na de loodzware bergrit van zaterdag finishen de rensters zondag in Cormons. Anna van der Breggen is de leider in het algemeen klassement.

Vos kan terugkijken op een bijzonder succesvolle Giro Rosa. De drievoudig wereldkampioen op de weg won twee van de acht verreden etappes, waarmee ze haar totaal opvoerde naar dertig ritzeges in de Italiaanse ronde.

Het leverde haar een lofzang op van Mark Cavendish, die vrijdag met zijn 34e ritzege in de Tour de France het record van Eddy Merckx evenaarde. "Ze is op zoveel manieren en voor zoveel jaren mijn inspiratiebron", schreef Cavendish op Instagram. "Ze is absoluut de beste renster aller tijden."

Vos hoopt in Tokio voor de tweede keer in haar loopbaan olympisch kampioen te worden. De renster van Jumbo-Visma won in 2012 in Londen olympisch goud. In Tokio doet ze voor de vierde keer mee aan de Olympische Spelen. Naast Vos bestaat de Nederlandse ploeg uit Van der Breggen, Annemiek van Vleuten en Demi Vollering.