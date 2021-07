Lorena Wiebes heeft vrijdag haar tweede ritzege van de week geboekt in de Giro Rosa. De renster van Team DSM was in de achtste etappe de beste in de massasprint en zorgde al voor de zesde Nederlandse overwinning in de Italiaanse koers.

Wiebes rekende in Mortegliano af met de Deense Emma Norsgaard en de Italiaanse Maria Vittoria Sperotto. Marianne Vos eindigde als vijfde. Anna van der Breggen behield de roze leiderstrui.

De rit over 130 kilometer van San Vendemiano naar Mortegliano was bijna helemaal vlak. Natalia Studenikina, Anastasia Carbonari en Giorgia Vettorello probeerden de haast onvermijdelijke massasprint te voorkomen, maar zij werden met nog 6 kilometer te gaan teruggepakt door het peloton.

Movistar (voor Norsgaard) en DSM (Wiebes) namen vervolgens het initiatief richting de sprint, waarna Wiebes op de streep meer dan een lengte voorsprong had op haar Deense concurrent.

De 22-jarige Wiebes won dinsdag al de vijfde etappe in de Giro Rosa. Van der Breggen en Vos staan eveneens op twee ritzeges. Alleen in de eerste etappe (Trek-Segafredo won de ploegentijdrit) en de zesde etappe (zege voor Norsgaard) was er geen Nederlandse overwinning.

De Giro Rosa duurt tot en met zondag. Zaterdag staat de laatste zware bergrit op het programma. De negende etappe finisht boven op de Monte Matajur, na een klim van 13,9 kilometer à 7,7 procent. Van der Breggen verdedigt in het klassement een voorsprong van bijna drie minuten.