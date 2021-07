Fabio Jakobsen heeft zijn contract bij Deceuninck-Quick-Step vrijdag met twee jaar verlengd. De veelbesproken sprinter ligt nu tot en met 2023 vast bij de Belgische ploeg.

"Ik ben heel blij dat ik langer blijf. Ik wil Patrick Lefevere, de staf en de sponsors bedenken voor hun geweldige steun. Ik kijk uit naar de komende twee jaar, om stap voor stap weer wedstrijden te winnen", aldus Jakobsen.

"Op dit moment ben ik in Livigno, waar ik me voorbereid op mijn volgende doelen. Ik ben dankbaar voor waar ik nu sta en voor het feit dat ik zo'n geweldige ploeg om me heen heb."

De 24-jarige Nederlander maakte in april zijn rentree in het peloton nadat hij lang had gerevalideerd na zijn vreselijke val in de Ronde van Polen van vorig jaar. Hij kwam daar tijdens de eindsprint van de openingsrit hard in aanraking met de dranghekken en vocht in het ziekenhuis voor zijn leven.

Jakobsen heeft inmiddels de Ronde van Turkije, de Ronde van de Algarve, het Critérium du Dauphiné en het Nederlands kampioenschap achter de rug. De sprinter deed nog niet mee om de dagzeges en hoopt stapsgewijs zijn oude niveau te halen.

'Waar hij nu staat, is een wonder'

Ploegbaas Lefevere staat ervan te kijken dat Jakobsen weer volop aan het koersen is. "Als je ziet waar hij vandaan komt, is het een wonder waar hij nu staat", aldus de 66-jarige Belg.

"Hij heeft veel meegemaakt, maar heeft de ploeg altijd achter zich gehad. Dat zal nooit veranderen. In het verleden klopte hij de snelste sprinters ter wereld in de grootste koersen en we weten zeker dat hij op een dag weer zal kunnen juichen."

De eerstvolgende koers waaraan Jakobsen meedoet, is de Ronde van Wallonië, die op 20 juli begint.