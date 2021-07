Marianne Vos heeft donderdag de zevende etappe in de Giro Rosa gewonnen. De renster van Jumbo-Visma was na een rit van 109 kilometer oppermachtig in de sprint.

Voor Vos is het de tweede ritzege deze Giro en de dertigste in totaal. Haar eerste overwinning in de prestigieuze etappekoers boekte ze in 2007. In 2012 en 2014 pakte ze ook de eindzege.

De roze trui in de Giro Rosa blijft om de schouders van Anna van der Breggen. Ze sprintte in Puegnago del Garda achter Vos en de Italiaanse Elisa Longo Borghini naar de derde plaats en houdt daarmee haar leidende positie vast.

Van de zeven etappes werden er vijf gewonnen door een Nederlandse. Vos en Van der Breggen zegevierden ieder twee keer, Loreno Wiebes was eenmaal succesvol. Woensdag wist de Deense Emma Norsgaard de Nederlandse hegemonie even te doorbreken. De Amerikaanse ploeg Trek-Segafredo won de ploegentijdrit op de openingsdag.

Brand na lange vlucht in finale gegrepen

Lucinda Brand reed in de heuvelachtige zevende etappe lang in de aanval, maar werd ruim voor de finale teruggepakt. In de laatste van vier rondes ging het tempo flink omhoog.

Marta Bastianelli probeerde het nog met een demarrage, maar de Italiaanse werd op 6 kilometer van de streep bijgehaald. Vos reageerde in de slotkilometers attent op de aanval van Longo Borghini en liet de Italiaanse in de laatste 100 meter achter.

De Giro Rosa duurt nog tot en met zondag. Van der Breggen won de Italiaanse wielerronde vorig jaar.