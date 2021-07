De Deense Emma Norsgaard heeft woensdag de zesde etappe van de Giro Rosa gewonnen. De renster van Movistar was de sterkste in de massasprint.

Norsgaard troefde na 155 kilometer van en naar Colico de Amerikaanse Coryn Rivera (tweede) en Marianne Vos (derde) af. Met Lucinda Brand op de zesde plaats eindigde er nog een Nederlandse in de top tien.

Voor Norsgaard, ploeggenote van de niet in de Giro rijdende Annemiek van Vleuten, was het haar zesde zege van dit jaar. Ze werd dinsdag in de vijfde etappe nog tweede achter Lorena Wiebes.

Anna van der Breggen behield haar leiderstrui. De renster van SD Worx heeft in het algemeen klassement nog altijd 2.51 minuten voorsprong op de Australische nummer twee Ashleigh Moolman en 3.03 minuten op nummer drie Demi Vollering.

Giro gaat donderdag verder met heuvelrit

De Giro Rosa begon vrijdag met een ploegentijdrit en duurt nog tot en met zondag. Donderdag staat er een heuvelrit over 109,6 kilometer tussen Soprazocco Di Gavardo en Puegnago Del Garda op het programma.

Van der Breggen, die bezig is aan haar laatste seizoen als profrenner, pakte al drie keer de eindzege, waaronder vorig jaar. Ze bereidt zich in Italië voor op de wegrit (25 juli) en de tijdrit (28 juli) op de Olympische Spelen in Tokio.

In 2016 veroverde Van der Breggen in Rio de Janeiro olympisch goud op de wegrit, mede dankzij een zware val van Van Vleuten in de slotfase. Van Vleuten behoort ook tot selectie voor de wegrit, evenals Vollering en Vos.