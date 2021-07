Tony Martin is woensdag afgestapt in de Tour de France. De Duitser van Jumbo-Visma moest aan het begin van de elfde etappe opgeven na een flinke valpartij. Martin is al de derde renner van Jumbo-Visma die de Tour moet verlaten.

De 36-jarige Martin ging al na 30 kilometer onderuit en lag met een flink bebloed been in de berm. Hij viel op een recht stuk waarop het peloton snelheden van ruim 50 kilometer per uur haalde.

Martin, die ook een flinke wond aan zijn elleboog had, werd langs de kant van de weg nog enige tijd onderzocht. Uiteindelijk moest hij per ambulance de Tour de France verlaten.

In de derde etappe raakte Jumbo-Visma de gevallen Robert Gesink kwijt en later stapte ook de Sloveense kopman Primoz Roglic af.

Martin was in de eerste etappe al gevallen nadat hij in botsing was gekomen met een onoplettende toeschouwer die met de rug naar het peloton en met een kartonnen bord in de handen half op de weg stond.

De renners in de Tour de France werken woensdag een loodzware bergrit met onder meer twee beklimmingen van de Mont Ventoux af.