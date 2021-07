De internationale wielerbond UCI staat nog zeker vier jaar onder leiding van voorzitter David Lappartient. De Fransman heeft bij de voor september geplande verkiezing geen tegenkandidaten, zo bleek dinsdag.

Zonder tegenkandidaten hoeft er volgens artikel 40 van de UCI-reglementen niet te worden gestemd en kan de zittende voorzitter zijn werkzaamheden voor nog eens vier jaar voortzetten.

Kandidaten hadden tot 23 juni om zich te melden. De 48-jarige Lappartient is de elfde UCI-voorzitter.

Lappartient was eerder voorzitter van de Franse wielerbond en de Europese wielerunie. In 2017 werd hij verkozen tot voorzitter van de UCI.

Hein Verbruggen is enige Nederlander die ooit UCI-voorzitter was. Hij was liefst veertien jaar preses van de internationale wielerbond, van 1991 tot en met 2005. Verbruggen, tevens IOC-bestuurder, overleed in 2017.