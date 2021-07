Anna van der Breggen heeft maandag met overmacht de klimtijdrit in de Giro Rosa gewonnen. De regerend wereldkampioene bleef nummer twee Demi Vollering een minuut voor en verstevigde daarmee haar leiding in het algemeen klassement.

De 31-jarige Van der Breggen legde het loodzware parcours over ruim 11 kilometer van Formazza naar de top van La Frua in 24 minuten en 57 seconden af en was daarmee 1 minuut en 6 seconden sneller dan haar land- en ploeggenote Vollering. Grace Brown werd derde op 1.17 van Van der Breggen.

In het algemeen klassement heeft de kopvrouw van SD Worx een voorsprong van 2 minuten en 51 seconden op nummer twee Ashleigh Moolman. De Zuid-Afrikaanse, eveneens een ploeggenote van Van der Breggen, werd vierde in de tijdrit en moest anderhalve minuut toegeven op de Nederlandse. Vollering staat derde in het klassement, op 3.03.

De Nederlandse rensters zijn tot dusver bijzonder succesvol in de Giro Rosa. Van de eerste vier ritten kenden er drie een Nederlandse winnaar. Van der Breggen sloeg zaterdag een dubbelslag in een zware bergrit, waarna Marianne Vos zondag de snelste was in een sprint van een kopgroep van vier rensters.

De Giro Rosa is vrijdag begonnen met een ploegentijdrit en duurt nog tot en met zondag. Dinsdag staat er een vlakke rit van Milaan naar Carugate op het programma. Van der Breggen, die bezig is aan haar laatste seizoen als profrenner, won het eindklassement in Italië al drie keer, waaronder vorig jaar.

Van der Breggen bereidt zich in Italië voor op de wegrit (25 juli) én de tijdrit (28 juli) op de Olympische Spelen in Tokio. De Overijsselse veroverde in 2016 in Rio de Janeiro olympisch goud op de wegrit, mede dankzij een zware val van Annemiek van Vleuten in de slotfase. Van Vleuten behoort ook tot selectie voor de wegrit, evenals Vollering en Vos.