Anna van der Breggen begint maandag in de roze leiderstrui aan de tijdrit in de Giro Rosa. Hoewel de 31-jarige renster van SD Worx in Italië is om te winnen, ligt haar focus vooral op de Olympische Spelen in Tokio.

Naast de olympische wegwedstrijd, waar ze haar titel verdedigt, is ook de olympische tijdrit in Tokio een belangrijk doel voor de wereldkampioene. En daarvoor heeft ze haar laatste deelname aan de Giro nodig.

"Ik rijd de Giro om er nog een keer van te genieten, maar ook om goed te zijn voor Tokio", aldus Van der Breggen. "Ik kan wel weer op de tijdrit gaan trainen - dat heb ik ook veel gedaan de laatste tijd - maar ik kan een echte tijdrit niet nabootsen in een training."

Van der Breggen zegt minder goed te zijn tijdens trainingen dan tijdens wedstrijden. "Ik kan voor mijn gevoel maximaal gaan in een training, maar dan haal ik bij lange na niet waardes van wat ik rijd in een wedstrijd", legt de Zwolse uit.

"Ik kan dan niet zo veel pijn lijden als wanneer ik tegen anderen koers op hetzelfde traject met een nummer opgespeld. Dan haal ik die intensiteit ineens wel. Na afloop zie ik dan mijn waardes en denk ik: hoe kan ik ineens zo hard rijden?"

Anna van der Breggen werd vorige maand voor de tweede keer Nederlands kampioen tijdrijden. Anna van der Breggen werd vorige maand voor de tweede keer Nederlands kampioen tijdrijden. Foto: ANP

'Er is genoeg hersteltijd tot aan Tokio'

In de tweede etappe van de Giro veroverde Van der Breggen de roze leiderstrui door de concurrentie op afstand te rijden op de lange klim naar Prato Nevoso. Diep gaan in Italië is alleen maar goed, wist ze van tevoren.

"Er is genoeg hersteltijd voor de spieren tot aan Tokio", aldus Van der Breggen. "Daarom wilde ik de Giro ook rijden. Omdat ik daar dieper kan gaan in de koers dan ik in training kan. Dat maakt het voor mij nog beter dan een trainingsblok."

Van der Breggen kiest voor een andere route dan concurrente Annemiek van Vleuten, die een hoogtestage boven de Giro verkoos. "Annemiek vindt dat heel mooi om te doen, natuurlijk moet zij die voorbereiding dan doen", zegt ze.

"Ik moet dat juist niet doen. Zeker in een tijdrit moet je niet naar anderen kijken, je kiest de voorbereiding die voor jou het beste is. Ik kom vaak goed uit de Giro en dat zou voor mij perfect zijn voor de Spelen."

De Giro-tijdrit, waarin Van der Breggen als wereldkampioene na het NK voor de tweede keer dit seizoen haar regenboogtrui draagt, gaat over ruim 11 kilometer. De eerste renster vertrekt om 12.00 uur.