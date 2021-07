Marianne Vos was emotioneel na haar 29e ritzege in de Giro Rosa. De kopvrouw van Jumbo-Visma droeg haar overwinning in de Italiaanse rittenkoers op aan Jolien Verschueren, de Belgische veldrijdster die afgelopen week op 31-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van kanker.

"Natuurlijk is het geweldig om hier 29 keer te winnen", aldus Vos na afloop van de etappezege in Ovada. "Maar het mooiste is om je passie te kunnen uitoefenen en te kunnen doen waarvan je houdt. Het is vreemd om Jolien deze week te hebben verloren."

De 34-jarige Vos wees naar de hemel toen ze de sprint won van haar medevluchters Lucinda Brand, Liane Lippert en Elise Chabbey. "We denken dat we hier afzien, maar er is nog zo veel meer in het leven. Ik heb vandaag aan haar gedacht en dat gaf me extra kracht omdat ik wist hoe toegewijd zij was. Ik wilde vandaag voor haar een speciale wedstrijd rijden."

Bij Verschueren werd in 2015 een hersentumor geconstateerd tijdens een scan na een trainingsongeluk. Een operatie werd in eerste instantie niet noodzakelijk geacht, maar toen bij onderzoek in 2018 bleek dat de tumor toch gegroeid was, volgde alsnog een operationele ingreep. Ze keerde nog terug in het veld, maar kwam sinds oktober vorig jaar niet meer in actie.

'Marianne heeft het vakkundig afgemaakt'

Vos sprong op 45 kilometer van de meet met Brand, Lippert en Chabbey weg uit het peloton en kreeg de ruimte van de grote groep. Het viertal vormde geen gevaar voor de leiderstrui van Anna van der Breggen.

"Vanaf de heuvelzone wisten we dat attractief moesten zijn om mee te kunnen strijden voor de winst. We hadden deze etappe vooraf aangekruist", aldus Marieke van Wanroij, ploegleider van Jumbo-Visma. "We hadden de finale vooraf goed doorgesproken en Marianne heeft het vakkundig afmaakt."

Vos won in 2007 haar eerste etappe in de Giro Rosa en schreef sindsdien in 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2018, 2019 en 2020 altijd een etappe in de Italiaanse rittenkoers op haar naam. Vorig jaar zegevierde de drievoudig wereldkampioen op de weg zelfs drie keer in Italië. Ze won het eindklassement al drie keer. Maandag staat er een klimtijdrit over bijna 11 kilometer op het programma.