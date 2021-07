Marianne Vos heeft zondag de 29e Giro Rosa-ritzege uit haar loopbaan geboekt. De Nederlandse was de snelste in een sprint van een kopgroep van vier renners. Anna van der Breggen behield de leiding in het algemeen klassement.

De 34-jarige Vos rekende in de straten van Ovada af met haar landgenote Lucinda Brand en droeg de zege op aan Jolien Verschueren, de Belgische veldrijdster die afgelopen week overleed aan kanker. De Duitse Liane Lippert van Team DSM werd derde, terwijl de Zwitserse Elise Chabbey buiten het podium viel.

De vier renners sprongen na een beklimming op zo'n 45 kilometer van de streep weg uit het peloton en kregen al snel de ruimte van de grote groep. Het viertal bleef tot de laatste kilometer bijeen, waarna Brand als eerste de sprint inzette. Vos liet zich niet in de luren leggen en hield op de streep meerdere fietslengtes over.

Het is voor Vos de 29e ritzege in de Giro Rosa. De drievoudig wereldkampioen op de weg won in 2007 haar eerste etappe in de Italiaanse rittenkoers en schreef sindsdien in 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2018, 2019 en 2020 altijd een etappe op haar naam. Vorig jaar zegevierde ze zelfs drie keer in Italië. Ze won het eindklassement al drie keer.

De roze trui kwam nooit in gevaar voor Van der Breggen. Van de vier vluchters stond Chabbey met haar achttiende plaats het kortst in het klassement, maar de Nederlandse had voorafgaand aan de rit een voorsprong van ruim vijf minuten op de Zwitserse.

Van der Breggen sloeg zaterdag in een zware bergrit een dubbelslag in de Giro Rosa en rijdt sindsdien in de leiderstrui. De Twentse won de Italiaanse ronde al drie keer. Maandag staat er een klimtijdrit over 11 kilometer op het programma.