Ellen van Dijk en Lucinda Brand hebben vrijdag met Trek-Segafredo de eerste etappe in de Giro Rosa, een ploegentijdrit over 26,7 kilometer, gewonnen. De roze trui is voor de Amerikaanse Ruth Winder, die als eerste van haar team over de finish kwam.

Trek-Segafredo deed 33 minuten en 42 seconden over de openingstijdrit van Fossano naar Cuneo. De ploeg van de Italiaanse kopvrouw Elisa Longo Borghini bleef de Nederlandse formatie SD Worx (tweede) en het Italiaanse Alé BTC Ljubljana (derde) voor.

SD Worx, de ploeg van titelverdediger Anna van der Breggen, Chantal van den Broek-Blaak en Demi Vollering, gaf acht seconden toe op de winnende tijd. Alé BTC Ljubljana was veertig seconden langzamer.

Jumbo-Visma, met onder anderen Marianne Vos en Anouska Koster, moest zich tevredenstellen met de zevende tijd. De Nederlandse formatie eindigde op één minuut en zestien seconden van Trek-Segafredo.

Van der Breggen schreef de Giro Rosa, de Ronde van Italië voor vrouwen, vorig jaar voor de derde keer in haar carrière op haar naam. De wereldkampioene, die aan haar laatste seizoen bezig is, bereidt zich in Italië voor op de Olympische Spelen in Tokio.

De Giro Rosa telt tien etappes en duurt tot en met 11 juli. Zaterdag gaat de koers verder met een 100 kilometer lange bergrit naar Prato Nevoso.