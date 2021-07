Na zeven dagen over vlakke en heuvelachtige wegen doemen zaterdag eindelijk de eerste bergen op in de Tour de France. De vraag is of geletruidrager Mathieu van der Poel kan standhouden in de 151 kilometer lange achtste etappe in de Alpen en of de klassementsrenners zich gaan roeren.

Van der Poel kon woensdag in de vlakke tijdrit nog boven zichzelf uitstijgen, maar het is uiterst onzeker of hij dat ook kan in het hooggebergte. Met de Olympische Spelen in het achterhoofd zou de kopman van Alpecin-Fenix het zomaar kunnen laten lopen en mogelijk afstappen.

Tot aan kilometer 100 zijn de beklimmingen goed te doen voor Van der Poel, maar in de laatste 50 kilometer verandert dat. Er staan drie beklimmingen van de eerste categorie op de rol, waarbij de Côte de Mont-Saxonnex (5,7 kilometer à 8,3 procent) als eerste in het oog springt.

Even na het passeren van de top van de Côte de Mont-Saxonnex wordt een nog zwaarder appel gedaan op de klimbenen van de renners. De Col de Romme (8,8 kilometer à 8,9 procent) en de Col de la Colombière (7,5 kilometer à 8,5 procent) zijn de laatste twee obstakels die overwonnen moeten worden.

Het profiel van de achtste etappe van de Tour de France. Het profiel van de achtste etappe van de Tour de France. Foto: Tour de France

Finish na lange afdaling

Na al het klimwerk eindigt de rit met een lange afdaling vanaf de Col de Colombière naar Le Grand-Bornand. De afdaling heeft een lengte van 13 kilometer en dus liggen er kansen voor de aanvalslustige daalspecialisten.

De laatste 1,5 kilometer van het parcours zijn vlak. Naast de aanvallers kunnen ook de klassementsrenners in dit slot goede zaken doen.

Het loont om voor de dagzege te gaan, want op de top van de Colombière zijn acht bonificatieseconden te verdienen. Vervolgens liggen aan de streep nog eens tien bonificatieseconden te wachten op de winnaar.

Officiële start: 13.10 uur

Verwachte finish: rond 17.30 uur

⭐⭐⭐⭐⭐ Tadej Pogacar

⭐⭐⭐⭐ Jakob Fuglsang, Richard Carapaz

⭐⭐⭐ Julian Alaphilippe

⭐⭐ Miguel Ángel Lopez, Rigoberto Urán

⭐ Søren Kragh Andersen