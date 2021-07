De kans is klein dat de WK wielrennen in 2027 in Nederland worden gehouden. Wielerbond KNWU en initiatiefnemers Sportcentrum Papendal en TIG Sports gaan voorlopig geen verdere stappen zetten om het evenement naar het land te halen.

"Bij het verder inzichtelijk maken van de plannen blijken de details en de eisen met betrekking tot de gewenste uitvoering, in verhouding tot de financiële haalbaarheid van het Super WK in Nederland, te ver uit elkaar te liggen", meldt de wielerbond in een persverklaring.

In maart bundelden de provincies Limburg, Gelderland en Brabant de krachten om een zogenoemd Super WK binnen te halen. Bij het evenement komen alle wielerdisciplines aan bod: van wegwielrennen tot mountainbiken en kunstfietsen. In 2023 is de eerste editie van zo'n WK in Glasgow.

De initiatiefnemers hebben op 1 april onder de naam 'Celebrate Cycling' wel een bidbook ingeleverd bij de UCI, maar nadien is gebleken dat er te veel onzekerheden zijn en het beschikbare budget kan tegenvallen.

"We wisten dat onze plannen in goede aarde zouden vallen", aldus Thorwald Veneberg, algemeen directeur bij de KNWU. "Maar we wisten ook dat de lat hoog zou liggen. Nederland is een fietsland bij uitstek, met veel fans en organisatorische slagkracht. Maar we zijn ook een relatief klein land, met een kleine markt."

"De uitkomst van onze studies en gesprekken is dat er twijfel is bij alle betrokkenen over de financiële haalbaarheid van het WK. De twijfel wordt ook versterkt doordat het lastig is nu al toezeggingen te krijgen van mogelijke partners voor 2027."