De Belgische veldrijdster Jolien Verschueren is op 31-jarige leeftijd overleden, zo heeft de Belgische wielerbond vrijdag bekendgemaakt. Ze leed aan kanker.

"Iedereen bij Belgian Cycling is diep bedroefd om het overlijden van Jolien Verschueren. Jolien stond bekend om haar vechtlust, maar nog belangrijker was ze een geweldige teamgenoot en vriendin", schrijft de Belgische wielerbond in een verklaring.

Bij Verschueren werd in 2015 een hersentumor geconstateerd tijdens een scan na een trainingsongeluk. Toen werd een operatie niet noodzakelijk geacht, maar toen bij onderzoek in 2018 bleek dat de tumor toch gegroeid was, volgde alsnog een ingreep.

"Met de steun van familie, supporters, dokters en mijn team, ga ik er vol tegenaan. Ook mijn geloof helpt me daarbij. Ik besef dat mijn fietscarrière op dit moment on hold staat, maar mijn gezondheid is het belangrijkst", zei Verschueren drie jaar geleden.

Verschueren, die onder contract stond bij Pauwels Sauzen-Vastgoedservice, keerde nog wel terug in het veld, maar de afgelopen maanden kwam ze al niet meer in actie. Haar laatste wedstrijd was de Koppenbergcross in oktober 2020, waarin ze 51e werd.

De in Kortrijk geboren Verschueren behaalde tien zeges in het veldrijden. Haar beste prestatie was een tweede plaats op het EK in het Nederlandse Huijbergen. Ze moest toen de Europese titel aan haar landgenote Sanne Cant laten.