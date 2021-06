Primoz Roglic, Steven Kruijswijk en Geraint Thomas zijn maandag na de finish van de door valpartijen ontsierde derde etappe van de Tour de France in de medische post vlak bij de finish behandeld aan hun verwondingen. Robert Gesink, Caleb Ewan en Jack Haig gingen eveneens onderuit en hebben de koers verlaten.

Jumbo-Visma-kopman Roglic en schaduwkopman Kruijswijk ging samen onderuit, naar verluidt nadat de Italiaanse sprinter Sonny Colbrelli de Sloveen een zet had gegeven.

Bij het onderzoek zijn bij Roglic geen breuken geconstateerd. "Ik lig wel helemaal open, maar ik ga het morgen weer proberen. Zolang ik in de koers zit, zal ik blijven vechten", zei de nummer twee van de Tour van vorig jaar.

Roglic had een grote wond op zijn heup en schouder en verloor net als Kruijswijk 1.21 minuut in het klassement. Kruijswijk had een hevige bloedende vinger die in de medische post gehecht werd.

Het bebloede been van Steven Kruijswijk na de finish van de derde etappe. Het bebloede been van Steven Kruijswijk na de finish van de derde etappe. Foto: ANP

Thomas laat schouder onderzoeken

Thomas, kopman van INEOS Grenadiers, kwam al vroeg in de vlakke etappe in Bretagne ten val, samen met Gesink. De knecht van Jumbo-Visma stapte niet meer op wegens een schouderblessure.

Bij Thomas schoot zijn schouder uit de kom. Nadat het gewricht door artsen teruggeplaatst was, kon de Tour-winnaar van 2018 zijn weg vervolgen en aansluiten bij het peloton. Na een eerste onderzoek bij de medische post bij de finish werd de Brit naar een ziekenhuis in het nabijgelegen Vannes gestuurd.

Daar bleek uit röntgenfoto's dat er niets gebroken was. Dinsdag voor de start van de vierde etappe ondergaat Thomas nog een laatste check, voordat hij definitief groen licht krijgt om weer op de fiets te stappen.

De schouder van Geraint Thomas wordt terug in de kom geplaatst. De schouder van Geraint Thomas wordt terug in de kom geplaatst. Foto: AFP

Haig en Ewan na val uit de Tour

Jack Haig, de kopman van Bahrain-Victorius, smakte in de hectische finale in een afdaling hard tegen de vlakte. De Australiër heeft hoofdwonden, een hersenschudding en een gebroken sleutelbeen. Hij is naar het ziekenhuis afgevoerd.

In de slotkilometer deed er zich nog een valpartij voor met sprinters Ewan en Peter Sagan. Lotto Soudal, de ploeg van Ewan, meldde dat de Australiër dinsdag niet meer van start zal gaan. Hij heeft een sleutelbeen gebroken en kampt met een blessure aan een bovenbeen.

Sagan kwam een minuut na dagwinnaar Tim Merlier over de streep en leek er met een bloedende knie naar omstandigheden goed van af te zijn gekomen.