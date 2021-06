Maurits Lammertink is aan de betere hand nadat hij vorige week in Hengelo zwaargewond raakte bij een botsing met een scooter. De wielrenner van Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux liep daarbij hersenletsel op.

"Na een paar moeizame dagen gaat zijn herstel de goede kant op", schrijft Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux maandag in een verklaring op Twitter. "Hij heeft nog altijd last van hoofdpijn, maar is niet langer misselijk. Dat is een goed teken."

Het ongeluk gebeurde vorige week dinsdag toen Lammertink volgens Tubantia met zijn vrouw en twee zoontjes een ijsje haalde in Hengelo. Op het moment dat hij terugliep naar de zaak om het laatste ijsje te pakken, werd hij geschept door de scooter.

Personeel van een ambulance die in de buurt geparkeerd stond, verleende eerste hulp. Lammertink werd vervolgens met hersenletsel naar een ziekenhuis gebracht, waar hij werd geopereerd. Een dag later werd duidelijk dat zijn toestand stabiel en niet levensbedreigend is.

"We willen jullie bedanken voor alle berichten die jullie hebben gestuurd om Maurits, zijn vrouw en kinderen te steunen. Hij is goed omringd in zijn strijd om voorspoedig te blijven revalideren", aldus Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux.

De dertigjarige Lammertink hoorde niet lang voor zijn ongeluk dat hij niet zou worden opgenomen in de selectie van zijn ploeg voor de Tour de France, die zaterdag van start is gegaan. In 2017 deed de Nederlander wel mee aan de Ronde van Frankrijk.