Demi Vollering heeft zichzelf verrast met het winnen van de laatste editie van La Course. De Zuid-Hollandse rekende zaterdag in de sprint op de Côte de la Fosse af met Marianne Vos en boekte daarmee een van de grootste zeges in haar loopbaan.

"Ik ben heel blij. Dit is toch heel mooi", zegt Vollering na afloop tegen de NOS. "Deze komt hoog in mijn rijtje te staan. Ik had het niet echt verwacht vanmorgen. Ik was van tevoren niet echt heel bezig met deze wedstrijd, ook omdat het parcours best laat bekend was."

"Aan het begin van het seizoen zet ik al mijn doelen en ik had niet deze er niet per se tussen gezet", vervolgt de 24-jarige Vollering. "Dat maakt het misschien wel specialer dat je 'm wint. De ploeg heeft er heel hard voor gewerkt en zonder die meiden was het niet gelukt."

Vollering werd in de slotfase op gang getrokken door haar ploeggenoot Anna van der Breggen, waarna Vos als eerste de sprint aanging. Vervolgens ontstond er bijna een valpartij tussen Vos en Vollering toen Vos naar rechts stuurde.

"We zaten even in de knoop", aldus Vollering. "Ik kon net overeind blijven. Ze nam mijn voorwiel mee, het was even schrikken. We konden gelukkig nog sprinten tegen elkaar. Ik moet het terugkijken om het te kunnen beseffen."

De 24-jarige Vollering won eerder dit seizoen Luik-Bastenaken-Luik. De overwinning in La Course is pas de vierde zege in de loopbaan van de geboren Pijnackerse, die volgende week van start gaat in de Giro d'Italia.