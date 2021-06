Nog 32 km - Sonny Colbrelli, die we eerder alleen zagen rijden, is teruggekeerd in het peloton. Daarin missen dus sowieso de gehele ploeg van Jumbo-Visma, waaronder Wout van Aert en Primoz Roglic. Ook Peter Sagan is er nog niet. Het peloton rijdt, onder aanvoering door de ploeg van Julian Alaphilippe, Deceuninck-Quick-Step.