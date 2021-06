Demi Vollering heeft zaterdag de laatste editie van La Course gewonnen. De Zuid-Hollandse van SD Worx was op de Côte de la Fosse de snelste in een sprint van een groep met favorieten.

De 24-jarige Vollering bleef op de slotheuvel Cecilie Uttrup Ludwig (tweede) en Marianne Vos (derde) voor. Vos voerde lange tijd de sprint aan, maar werd in de laatste 100 meter voorbijgestreefd door Vollering en viel terug naar de derde plaats.

Anna van der Breggen offerde zich in de slotfase op voor haar ploeggenoot Vollering en kwam als vierde over de meet in Landerneau, waar de mannen later op de dag finishen in de openingsrit van de Tour de France.

Het is de tweede grote zege van het seizoen voor Vollering. Eerder dit jaar won ze ook Luik-Bastenaken-Luik. In de Amstel Gold Race werd ze nog verslagen door Vos, terwijl ze ook als tweede eindigde in de Brabantse Pijl.

La Course wordt dit jaar voor het laatst als eendagskoers verreden. Vanaf volgend jaar rijden de vrouwen net als de mannen een meerdaagse ronde. De Tour de France bij de vrouwen gaat uit acht etappes bestaan en doet op de slotdag van de Tour bij de mannen de Champs-Élysées in Parijs aan.

Lucinda Brand maakte deel uit van de twaalfkoppige kopgroep. Foto: Getty Images

Kopgroep van twaalf laat zich verrassen

De laatste editie van La Course bestond uit 107 kilometer van Brest naar Landerneau en overlapte voor een groot deel het parcours van de mannen. Na een aanloop van 40 kilometer werkten de rensters drie lokale rondes af in Landerneau, met de finish op de top van de Côte de la Fosse.

Na verschillende aanvallen ontstond er op zo'n 40 kilometer van de streep een kopgroep van twaalf rensters met onder anderen Lucinda Brand, die tien dagen geleden nog derde werd bij het Nederlands kampioenschap tijdrijden. Zij pakten al snel een voorsprong van een minuut.

De topfavorieten hielden lange tijd de benen stil, waarop Uttrup Ludwig met een aanval vlak voor het ingaan van de laatste rond het lont in het kruitvat stak met een tempoversnelling op de Côte de la Fosse. Vos en Van der Breggen konden volgen, maar bleven naar elkaar loeren, waarop het tempo stilviel.

Op 10 kilometer van de streep nam het Jumbo-Visma van Vos het heft in handen en werden de twaalf koplopers nog voor de Côte de la Fosse ingerekend. Op die 3 kilometer lange klim opende de Australische Tiffany Cromwell het bal, waarop Katarzyna Niewiadoma het roer overnam en Van der Breggen in haar wiel kreeg. Vos kraakte, maar keerde terug van voren.

Ludwig demarreerde op 1,5 kilometer van de streep uit de groep met favorieten, maar werd snel bijgehaald door Van der Breggen, die zich offerde voor Vollering. De 24-jarige heuvelspecialist denderde in de laatste 100 meter over Vos heen en won voor het eerst in haar loopbaan La Course.