Wielrenner Koen de Kort is donderdag drie vingers verloren bij een ongeluk met een voertuig in zijn woonplaats Andorra. Dat meldt zijn ploeg Trek-Segafredo.

De 38-jarige De Kort reed donderdagmiddag in een voertuig in de Pyreneeën toen het misging. Trek-Segafredo meldt niet in welk voertuig de Zuid-Hollander zat en hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.

Gezien de ernst van de verwondingen werd De Kort met een traumahelikopter naar een ziekenhuis in het Spaanse Sabadell gebracht. De renner van Trek ging direct onder het mes, maar de chirurg kon tijdens een drie uur durende ingreep niet voorkomen dat drie vingers van de rechterhand van De Kort geamputeerd moesten worden.

"Dr. Jorge Serrano, die hem opereerde en aan wie wij veel dank zijn verschuldigd, heeft me verteld dat de functionaliteit van de hand behouden zal blijven dankzij de duim en wijsvinger", aldus Manuel Rodrìguez Alonso, de teamarts van Trek. "Laatstgenoemde vingers liepen ook flinke schade op, maar zijn gered."

De Kort moet de komende dagen in het ziekenhuis blijven. Hij heeft verder geen verwondingen opgelopen. Volgens teamarts Rodrìguez Alonso, die hem voor en na de operatie sprak, maakt hij het naar omstandigheden goed.

Koen de Kort deed in mei nog mee aan de Giro d'Italia. Foto: Getty Images

De Kort een van de langst actieve Nederlandse renners

De Kort is een van de langst actieve Nederlandse renners in het profpeloton. In 2005 kreeg hij zijn eerste profcontract bij het Spaanse Liberty Seguros, waarna hij bij Astana (2007-2008), Skil-Shimano (2009-2016) en Trek-Segafredo onder contract stond. Bij Trek rijdt hij sinds 2017 als wegkapitein.

De Kort is geen veelwinnaar. In zijn zestien jaar lange profloopbaan won hij tot dusver twee koersen: de GP Eddy Merckx in 2004 en een etappe in de Tour de l'Avenir in 2005. Hij deed acht keer mee aan de Tour de France en reed de grootste wielerkoers ter wereld altijd uit.

Afgelopen zondag deed De Kort nog mee aan het Nederlands kampioenschap op de weg. In het parcours op en rond de VAM-berg in het Drentse Wijster eindigde hij als 25e. Volgens Wielerflits was hij bezig aan zijn laatste seizoen als profrenner, maar dat is nog niet bevestigd.