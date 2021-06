Lorena Wiebes heeft donderdag de leiderstrui in de Ronde van België veroverd. De sprinter van Team DSM werd tweede in de voorlaatste rit en greep dankzij bonificatieseconden de leiding in het algemeen klassement.

De zege in de tweede rit ging naar de Wit-Russische Alena Amialiusik, die een uitgedund peloton nipt voor bleef op het heuvelachtige kasseienparcours in het zuiden van België. Wiebes won de sprint van dat groepje.

Met haar tweede plaats veroverde Wiebes zes bonificatieseconden, waarmee ze de Belgische leider Jolien D'hoore passeerde in het algemeen klassement. Wiebes, die woensdag nog de openingsrit won, verdedigt een voorsprong van vier seconden in de laatste rit.

Die laatste etappe voert de renners vrijdag over een deel van het parcours van de Ronde van Vlaanderen. Na 101 loodzware kilometers ligt de finish op mythische Muur van Geraardsbergen.

De 22-jarige Wiebes won dit seizoen al acht koersen, waaronder de eerste editie van de Scheldeprijs. Vorig jaar won de nationaal kampioen op de weg van 2019 onder meer twee etappes in de Boels Ladies Tour.