Alexander Vinokourov is drie dagen voor de start van de Tour de France ontslagen bij Astana, waarvan hij de oprichter en huidige ploegleider is. Als reden voor het gedwongen vertrek geeft de directie "persoonlijke redenen" aan, schrijft L'Équipe donderdag.

De renners en hun verzorgers hadden zich al geïnstalleerd in hun hotel, toen woensdag tegen middernacht een mail binnenkwam met daarin de mededeling dat Vinokourov is ontslagen.

De Italiaan Giuseppe Martinelli neemt de functie over en krijgt daarbij assistentie van de Canadees Steve Bauer.

Volgens L'Équipe rommelde het al maanden binnen Astana, waarop de directeuren Alexander Sjefer en Dimitri Sedoen woensdag ingrepen. Advocaten van Vinokourov zeggen dat het ontslag nergens op is gebaseerd en maken bezwaar tegen het besluit.

De 47-jarige Vinokourov reed in 2007 en tussen 2009 en 2012 zelf bij Astana, waar hij zijn carrière beëindigde en in 2013 aan de slag ging als ploegleider. De Kazach veroverde in 2012 de olympische wegtitel en won in 2006 de Vuelta a España.

Astana gaat zonder klassementsambities van start in de Tour. De Kazachse ploeg focust zich op etappezeges met sterke renners als Jakob Fuglsang, Ion Izagirre en Alexey Lutsenko, die vooral gevaarlijk kunnen zijn in de heuvel- en bergritten.