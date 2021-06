Lorena Wiebes heeft woensdag de openingsrit in de Ronde van België gewonnen. De renner van Team DSM was de snelste in de massasprint.

De 22-jarige Wiebes was oppermachtig in de sprint in de straten van Brugge en bleef de Belgische Jolien d'Hoore (tweede) en de Italiaanse Barbara Guarischi (derde) voor. In de laatste kilometers waren er nog verschillende valpartijen, waarbij onder anderen Kirstie van Haaften betrokken was.

Het is voor Wiebes alweer haar achtste overwinning van het seizoen. De geboren Mijdrechtse won dit jaar onder meer de Scheldeprijs.

Ellen van Dijk, die dinsdag de proloog won en daarmee de leider in het algemeen klassement werd, verloor haar leiderstrui aan D'Hoore. De Belgische veroverde met haar tweede plaats zes bonificatieseconden en streefde daarmee Van Dijk voorbij.

De Ronde van België is dinsdag begonnen en duurt nog tot en met vrijdag. De slotrit eindigt vrijdag op de Muur van Geraardsbergen.