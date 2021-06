Twee positieve coronatests van renners in één wielerploeg binnen zeven dagen leiden tot uitsluiting van het hele team in de Tour de France. Dat heeft de internationale wielerunie UCI woensdag bevestigd.

Vergeleken met vorig jaar is de regel iets minder streng. Toen volgde uitsluiting na twee positieve tests binnen de zogenoemde teambubbel, waartoe ook coaches, managers en verzorgers behoorden.

Voor het begin van de Ronde van Frankrijk worden de betrokkenen twee keer getest op het coronavirus. Daarna volgen nog tests op de beide rustdagen. Daarnaast wordt na de vijfde etappe een extra test ingevoerd.

Vorig jaar werd niet één renner positief getest tijdens de Tour. Dat overkwam wel de directeur van de wedstrijd Christian Prudhomme, die de Tour derhalve voor ongeveer een week moest verlaten.

De Tour begint zaterdag met een heuveletappe van Brest naar Landerneau en eindigt drie weken later (op 18 juli) zoals gebruikelijk in Parijs. Op 5 en 12 juli is er een rustdag.

Tadej Pogacar is de titelverdediger. Er doen veertien Nederlanders mee. Mathieu van der Poel wil in de eerste paar dagen de gele leiderstrui veroveren en renners als Steven Kruijswijk en Wilco Kelderman hopen op een goed klassement.