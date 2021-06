Wielrenner Maurits Lammertink is dinsdagavond ernstig gewond geraakt bij een ongeluk in Hengelo. De coureur van Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux heeft bij een botsing met een scooter hersenletsel opgelopen, zo bevestigt zijn vrouw woensdag aan Tubantia.

Lammertink haalde met zijn vrouw en twee zoontjes een ijsje bij Van der Poel in Hengelo. Op het moment dat hij terugliep naar de zaak om het laatste ijsje te pakken, werd hij geschept door de scooter.

Personeel van een ambulance die in de buurt geparkeerd stond, verleende eerste hulp. Lammertink werd vervolgens naar een ziekenhuis gebracht, waar hij werd geopereerd. Inmiddels is hij aanspreekbaar.

De dertigjarige Lammertink had net te horen gekregen dat hij ontbreekt in de selectie van Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux voor de Tour de France, die zaterdag begint in Brest.

Lammertink deed afgelopen zondag nog mee aan het NK op de weg. Hij eindigde als 39e in de door Timo Roosen gewonnen wedstrijd op de VAM-berg in Wijster.

Tot dusver boekte Lammertink twee zeges in zijn carrière. Hij won in 2015 een etappe in de Ronde van de Limousin en in 2017 een rit in de Ronde van België.