Ellen van Dijk heeft dinsdag de proloog in de Ronde van België gewonnen. De Woerdense was in de regenachtige omstandigheden de snelste in de 4,4 kilometer lange tijdrit door de straten van Chimay.

De 34-jarige Van Dijk, die vooraf als favoriet voor de winst in de proloog gold, bleef haar Britse ploeggenote Elynor Bäckstedt drie seconden voor. De Belgische Jolien D'hoore zette de derde tijd neer.

"Het was heel erg nat", zei Van Dijk na afloop. "Het parcours was niet technisch en had veel rechte stukken. Op de finish twijfelde ik of ik alles uit mijn rit had gehaald, maar gelukkig was het net genoeg voor de leiderstrui."

De afgelopen weken worstelde Van Dijk met de naweeën van een coronabesmetting, maar vorige week pakte ze achter Anna van der Breggen het zilver bij het NK tijdrijden in Emmen.

Ellen van Dijk is ook de eerste leider in het klassement. Foto: Getty Images

Van Dijk won Ronde van België al twee keer

Van Dijk was voor de derde keer dit seizoen succesvol. Eerder werd de renster van Trek-Segafredo eindwinnaar van de Healthy Ageing Tour, waarin ze ook de snelste was in een individuele tijdrit.

Logischerwijs is Van Dijk ook de eerste leider in het algemeen klassement van de Ronde van België, die in totaal vier etappes telt. De koers wordt vrijdag afgesloten met een rit naar de Muur van Geraardsbergen.

Van Dijk schreef de Ronde van België al twee keer op haar naam: in 2012 en 2013. Ook Annemiek van Vleuten won de koers twee keer (in 2014 en 2016), terwijl Anouska Koster in 2017 de laatste Nederlandse eindwinnaar was.