Ploegbaas Patrick Lefevere van Deceuninck-Quick-Step heeft maandag zijn vraagtekens gezet bij de eerlijkheid van Sam Bennett. De Ierse sprinter werd eerder op de dag vervangen door Mark Cavendish in de ploeg voor de Tour de France.

De absentie van Bennett, vorig jaar nog winnaar van het puntenklassement in de Tour, is opmerkelijk. Hij leek namelijk hersteld van een knieblessure, waarover volgens Lefevere in de afgelopen twee weken onderling al veel miscommunicatie was.

Zo werd Bennett recent vlak voor de Ronde van België naar huis gestuurd door zijn ploeg. Hij bleek nog niet fit, terwijl hij dat wel beweerde. Ook hield hij zich niet aan de adviezen van de medische staf. Daarnaast zei hij wegens vliegproblemen niet te kunnen afreizen om alsnog de Tour de rijden.

"We hadden hem gevraagd om te rusten. Achter onze rug om blijkt hij in Monaco dan toch naar een kinesist te zijn gegaan, die zei dat hij beter wél kon trainen. Een soort wonderman, je kent dat", zegt Lefevere tegen HLN.

"We dachten dat hij op de goede weg was. Dan blijkt dat hij ons allesbehalve de waarheid heeft verteld. Hij heeft tegen drie verschillende mensen van de ploeg drie verschillende dingen gezegd. Dat is niet de manier waarop het wordt gespeeld. Het is erg dat een vent van dertig jaar de waarheid niet durft zeggen."

Patrick Lefevere (links) baalt flink van de gang van zaken rond Sam Bennett. Patrick Lefevere (links) baalt flink van de gang van zaken rond Sam Bennett. Foto: Getty Images

'Dit is geen happy ending'

Lefevere vindt dat hij zich juist ruimhartig had opgesteld ten opzichte van de dertigjarige Bennett door hem voor de Tour te selecteren. Bennett vertrekt na dit seizoen namelijk naar INEOS Grenadiers.

"Ik weet al sinds februari dat hij weggaat. In andere teams was hij niet meer in de Tour-selectie opgenomen. Wij zouden hem toch meenemen", aldus de ploegbaas. "En nu steekt het voor hem plots allemaal zo nauw niet meer. Dit is geen verhaal met een happy ending."

Bennetts vervanger Cavendish keert na drie jaar terug in de Tour, waarin hij dertig ritten won. 'La Grande Boucle' begint zaterdag met een etappe van Brest naar Landerneau.