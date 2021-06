Danny en Boy van Poppel maken beiden deel uit van de selectie van Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux voor de Tour de France, zo heeft de Belgische formatie maandag bekendgemaakt. Bij TotalEnergies ontbreekt Niki Terpstra in het keurkorps.

Danny van Poppel doet voor de derde keer mee aan de Tour, nadat hij in 2013 en 2014 ook aan de start had gestaan. Zijn beste resultaat in een etappe is een derde plaats.

De 27-jarige Van Poppel zal Wanty vertegenwoordigen in de massasprints. In de voorbereiding daarop krijgt hij hulp van onder anderen zijn zes jaar oudere broer Boy, die alleen in 2013 aan de Tour deelnam.

Louis Meintjes geldt als de kopman bij Wanty. De Zuid-Afrikaan werd in zowel 2016 als 2017 achtste in de Tour. Ook Jan Bakelants, die in 2013 een etappe won in de Franse wielerronde, behoort tot de selectie.

De Tour-ploeg van Wanty bestaat verder uit de Duitsers Jonas Koch en Georg Zimmermann, de Italiaan Lorenzo Rota en de Belg Loïc Vliegen. Van hen maken Zimmermann, Rota en Vliegen hun debuut.

Niki Terpstra deed in het verleden acht keer mee aan de Tour de France. Foto: Getty Images

Terpstra ontbreekt bij TotalEnergies

Bij TotalEnergies is er geen plek voor Terpstra in de Tour-selectie. De 37-jarige Noord-Hollander kon vorig jaar niet meedoen als gevolg van een zware valpartij, maar dit jaar geeft de leiding van de Franse procontinentale ploeg de voorkeur aan acht andere renners.

Pierre Latour is de kopman bij TotalEnergies. De Fransman krijgt gezelschap van zijn landgenoten Julien Simon, Anthony Turgis, Jérémy Cabot en Fabien Doubey, de Noor Edvald Boasson Hagen en de Spanjaarden Víctor de la Parte en Cristián Rodríguez.

Boasson Hagen won in het verleden drie etappes in de Tour. Cabot, Doubey en Rodriguez maken voor het eerst hun opwachting in 'La Grande Boucle', die komende zaterdag van start gaat in Brest.

BikeExchange stuurt een ervaren team naar de Tour, met Simon Yates, Michael Matthews en Esteban Chaves als de blikvangers. De Australiër Lucas Hamilton is de enige debutant in de ploeg die verder wordt gevormd door de Noor Amund Grøndahl Jansen, de Deen Chris Juul-Jensen, de Sloveen Luka Mezgec en de Australiër Luke Durbridge.

Het Franse procontinentale team B&B Hotels verschijnt met alleen maar renners uit eigen land aan de start: Cyril Barthe, Franck Bonnamour, Maxime Chevalier, Bryan Coquard, Cyril Gautier, Cyril Lemoine, Quentin Pacher en Pierre Rolland. De 34-jarige Rolland begint aan zijn twaalfde Tour. Hij eindigde drie keer in de top tien en won twee ritten.